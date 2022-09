Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Geld aus Portemonnaie gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag (16. September) gegen 1 Uhr im Immanuel-Kant-Park einem 33-Jährigen das Portemonnaie aus der Hosentasche gezogen. Daraufhin soll der Dieb den Duisburger mit einem Messer bedroht und sich das Geld herausgenommen haben. Anschließend flüchtete der etwa 20 Jahre alte Mann mit dunkler Hautfarbe in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, wenden sich bitte mit Hinweisen an das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800.

