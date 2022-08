Hillesheim (ots) - Wie der Polizeiinspektion Daun jetzt erst bekannt wurde, beschädigte ein bisher unbekannter Unfallverursacher am 18.08.2022 eine Straßenlaterne in der Industriestraße in Hillesheim. Im Anschluss entfernte dieser sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise der Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun ...

mehr