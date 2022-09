Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich - Kontrolle verloren: Sportwagen prallt gegen Baum

Duisburg (ots)

Am Freitag, dem 16.09.2022 gegen 19:40 Uhr, verlor ein 57-jähriger Mülheimer während eines Überholmanövers die Kontrolle über seinen schwarzen Mercedes GTS. Er befuhr in Duisburg die Moerser Straße in Fahrtrichtung Bergheim und überholte einen vor ihm fahrenden PKW. Dabei kam sein Fahrzeug von der Straße ab, prallte gegen einen Baum, wurde noch ca. 20 Meter weitergeschleudert und kam völlig zerstört auf der Schauenstraße zum Stillstand. Beide Airbags wurden ausgelöst, der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Er wurde vor Ort ärtzlich erstversorgt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Moerser Straße gesperrt, der zerstörte Mercedes musste abgeschleppt werden.

