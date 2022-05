Kranenburg-Nütterden (ots) - Am Montag (23. Mai 2022) ereignete sich auf dem Europaradweg ein Sachverhalt, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 51-jähriger Mann aus Groesbeck (NL) war dort in seinem elektrischen Krankenrollstuhl in Richtung Kleve unterwegs. Als er auf Höhe der Straße Erlendeich eine Pause einlegte, sei seinen Angaben nach ein weißer PKW vorne links gegen seinen Rollstuhl gefahren, woraufhin er ...

