Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Fahrer eines schwarzen Golf 5 mit niederländischem Kennzeichen nach Unfallflucht gesucht

Kevelaer (ots)

Am Samstag (21. Mai 2022) gegen kurz vor 19:00 Uhr war ein Autofahrer aus Kevelaer mit seinem schwarzen Toyota Yaris auf der Wember Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Als er vorfahrtsberechtigt eine Fahrbahnverengung passieren wollte, kam es zur Berührung mit einem entgegenkommenden schwarzen VW Golf 5 mit niederländischem Kennzeichen. An dem Toyota entstanden Kratzer und Schäden an der Fahrerseite, am Radkasten und am Außenspiegel. Die beiden Fahrer hielten an und stiegen aus. Nach Angaben des Toyotafahrers gab der Fahrer des VW vor, sich den Schaden genauer ansehen wollte, stieg dann aber wieder in seinen Wagen und fuhr in Richtung Ortsmitte davon. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 175 bis 185cm groß, er sprach Deutsch mit niederländischem Akzent. In dem Golf soll sich eine zweite männliche Person als Beifahrer befunden haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich, bei der Polizei Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

