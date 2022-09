Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Vier Verletzte bei Unfall

Duisburg (ots)

Drei Schwer- und ein Leichtverletzter lautet die Bilanz eines Unfalls am Dienstagabend (20. September, 22 Uhr) auf der Buschstraße. Eine 20-jährige Autofahrerin war zuvor von der Dr.- Heinrich-Laakmann-Straße nach rechts in die Buschstraße abgebogen, ohne am STOP-Schild anzuhalten. Im Kreuzungsbereich prallte ihr Ford Fiesta gegen den Mondeo eines 58-jährigen Autofahrers. Rettungswagen brachten die beiden Insassen des Mondeo (23, 58) und des Fiesta (beide 20) in umliegende Krankenhäuser. Die Polizisten schrieben eine Verkehrsunfallanzeige.

