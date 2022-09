POL-DU: Stadtgebiet: Polizei stellt mutmaßlichen Brandstifter nach Feuerserie - sein Rucksack wird noch gesucht

Duisburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr: Am Montagabend (19. September, gegen 20:15 Uhr) hat ein Unbekannter einen etwa 70 Zentimeter langen Ast von der Brücke an der Dr.-Hans-Böckler-Straße auf auf ein Fahrzeug auf der darunterliegenden A 59 geworfen. Der Ast traf den in Richtung Dinslaken fahrenden Van eines ...

mehr