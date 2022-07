POL-OG: Offenburg - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Zeugen gesucht

Rheinau (ots) - Am vergangenen Dienstag den 12.07.2022 kam es an der Parkplatzausfahrt des eines Discounter in der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer aus nördlicher Richtung kommenden VW-Fahrerin. Hierbei wurde der Fahrradfahrer abgeworfen und verletzt. Am Unfallort erfolgte eine Erstversorgung durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes. Vermutlich dürfte der Unfall durch ...

