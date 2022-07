Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Rheinau (ots)

Am vergangenen Dienstag den 12.07.2022 kam es an der Parkplatzausfahrt des eines Discounter in der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer aus nördlicher Richtung kommenden VW-Fahrerin. Hierbei wurde der Fahrradfahrer abgeworfen und verletzt. Am Unfallort erfolgte eine Erstversorgung durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes. Vermutlich dürfte der Unfall durch eine Vorfahrtsverletzung zustande gekommen sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Polizeipostens Rheinau unter der Rufnummer 07844 911490 in Verbindung zu setzen.

