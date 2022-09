POL-DU: Altstadt: Landfriedensbruch - Jugendliche attackieren Sicherheitsmitarbeiter

Duisburg (ots) - Mitten in der Nacht haben sich am Freitag (23. September, gegen 3 Uhr) zwei Trickdiebinnen im Flur eines Mehrfamilienhauses am Pulverweg herumgetrieben. Als ein Senior nach dem Rechten sah, fragten ihn die Frauen nach einem Glas Wasser. Der Mann ließ die Täterinnen in die Wohnung und gab ihnen etwas zu trinken. Als sie wieder weg waren, stellte er fest, dass sein Goldring und sein Notebook fehlten. Laut ...

mehr