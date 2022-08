POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Vogelsbergkreis (ots) - Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht Herbstein. Am Mittwochabend (24.08.), gegen 18.15 Uhr, lief ein Unbekannter in der Straße "Zum Thermalbad" hinter einer 57-jährigen Frau aus Frankfurt am Main und manipulierte dabei an seinem Glied. Als die Dame den Mann ansprach, entfernte dieser sich in entgegengesetzte Laufrichtung in die ...

