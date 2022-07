POL-LB: Ludwigsburg: 82-Jähriger wird Opfer von WhatsApp-Betrügern

Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung, die sich am Donnerstag in Vaihingen an der Enz ereignete. Eine 17 Jahre alte Jugendliche wartete gegen 12:00 Uhr an der Haltestelle Vaihingen Salzäcker auf den Linienbus in Richtung Bahnhof, als sich ein bislang unbekannter Mann neben sie setzte und ...

