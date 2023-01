LPI-J: Mit falschem Versicherungskennzeichen unterwegs

Apolda (ots) - Gestern, gegen 09:45 Uhr als ein 69-Jähriger VW-Fahrer nach dem Einkauf in einem Discounter in der Buttstädter Straße in Apolda zu seinem geparkten Fahrzeug zurückkehrte, fand er dieses mit einer großen Beule am vorderen rechten Kotflügel vor. Vom Unfallverursacher war weit und breit keine Spur mehr. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

