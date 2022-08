Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220812.6 Brunsbüttel: Personenkontrollen und Sicherstellungen im Zusammenhang mit dem Klimacamp in Hamburg

Brunsbüttel (ots)

Am heutigen Vormittag haben Einsatzkräfte der Polizei in Dammfleth zwei Lastkraftwagen gestoppt, die in Richtung Brunsbüttel unterwegs gewesen sind. Die Insassen dürften im Zusammenhang mit dem Hamburger Klima-Camp gestanden haben. Aufgrund des hinreichenden Verdachts, dass das Ziel ihrer Fahrt das Durchführen von Aktionen auf dem Nord-Ostsee-Kanal war, stellten die Beamten zwei Kajaks samt Zubehör zur Verhinderung von Straftaten und zwecks der Gefahrenabwehr sicher.

Im Anschluss an die erstgenannte Maßnahme erfolgte auf dem Bauernweg in Brunsbüttel die Kontrolle mehrerer Fahrzeuge, die vermutlich in die mögliche Wasser-Aktion involviert waren. Die Überprüfung und Identitätsfeststellung der rund 20 Insassen ist aktuell noch nicht abgeschlossen, die Straße ist während der polizeilichen Maßnahme für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell