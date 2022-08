Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220812.5 Itzehoe: Diebstahl im Discounter

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat ein Dieb in einem Itzehoer Supermarkt eine Kundin bestohlen. Der Täter erbeutete 250 Euro Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Aldi in der Lise-Meitner-Straße auf. Zuvor holte die Itzehoerin aus einem Geldautomaten des benachbarten REWE-Marktes 250 Euro. Ihr Portemonnaie steckte sie nach der Abhebung in die Innentasche ihres Rollators. An der Kasse bemerkte die Dame schließlich, dass ihre Geldbörse weg war. Im Nachhinein kam ihr ein Mann verdächtig vor, der in ihrer Nähe stehend ständig Einkäufe verlor, die sie ihm aufzuheben half. In dieser Zeit könnte der Verdächtige unbemerkt zugeschlagen haben. Den Unbekannten beschrieb die 79-Jährige als 45 Jahre alt und kräftig mit kurzen blonden Haaren.

Hinweise zu der beschriebenen Person nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

