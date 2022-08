Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220812.2 Heide: Auto während des Einkaufens gestohlen

Heide (ots)

Während eine Frau am Donnerstag in Heide ihre Einkäufe erledigte, stahl ein Unbekannter ihren Wagen. Das Fahrzeug ist bis heute nicht wiederaufgetaucht, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 20.40 Uhr parkte die Anzeigende ihren grauen Skoda Fabia mit Heider Kennzeichen auf dem Lidl-Parkplatz in der Meldorfer Straße. Sie begab sich in den Laden und ließ ihre Fahrzeugschlüssel in dem Auto zurück. Als die Geschädigte ihre Einkäufe erledigt hatte, war ihr Skoda verschwunden. Offenbar hatte ein Dieb sich den Wagen genommen und war in unbekannte Richtung davongefahren.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder auf den Verbleib des grauen Skoda Fabias geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

