POL-IZ: 220811.3 Albersdorf: Vorsicht vor Telefonbetrügern

Albersdorf (ots)

Aktuell sind Telefonbetrüger im Kreis Dithmarschen aktiv. Am Mittwoch ist es ihnen durch das Vorgaukeln einer unwahren Geschichte gelungen, einer Seniorin mehrere tausend Euro abzunehmen.

Gestern und heute erreichten die Polizei immer wieder Anzeigen von Menschen, die betrügerische Anrufe oder Nachrichten per Telefon oder WhatsApp erhielten. Stets tischten die Gauner unwahre Sachverhalte auf, gaben falsche Identitäten an und versuchten so, an das Geld oder an Wertgegenstände der Betroffenen zu gelangen.

Bei einer älteren Dame aus Albersdorf waren die Täter gestern erfolgreich. Sie führten ein mehrstündiges Telefonat mit der Rentnerin und erzählten ihr, dass sich ihre Enkelin nach einem Unfall in der Obhut der Polizei befände und nur gegen eine Zahlung von 30.000 Euro wieder auf freien Fuß käme. Die Anzeigende besaß die geforderte Summe nicht, übergab schließlich einer Abholerin jedoch einen kleineren fünfstelligen Bargeldbetrag in einem Umschlag. Erst nach der Übergabe beendete der Mann am Telefon das Gespräch und später kamen der Geschädigten Zweifel. Da war die Abholerin allerdings bereits mit ihrem Vermögen verschwunden.

Laut der Seniorin war die Frau an ihrer Tür etwa 40 Jahre alt und von etwas dunklerer Hausfarbe. Sie hatte braune, schulterlange Haare und war mit einer langen Hose bekleidet. Zeugen, die Hinweise auf diese Person geben können, sollten sich bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nochmals darum, dass Angehörige und Freunde insbesondere ältere Menschen dringend vor Betrugsmaschen am Telefon oder über das Handy warnen. Klären Sie Ihre Liebsten auf und bieten Sie Hilfe und Beratung an. Bei Unsicherheit steht die Polizei stets unter der 110 zur Verfügung.

