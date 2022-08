Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220811.2 Itzehoe: Schmierereien am Itzehoer Theater

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte das Itzehoer Theater und zwei weitere Objekte mit Sprühfarbe verunstaltet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Freitag, 17.00 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, besprühten Unbekannte mit einer silberfarbenen Spraydose den vorderen Gebäudeteil des Theaters am Theodor-Heuss-Platz mit dem Tag "Jose". Derselbe Schriftzug befand sich zudem an einem Schaukasten am Busbahnhof und an einem nahegelegenen Pfeiler. Der durch die Schmierereien verursachte Schaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

Hinweise auf die Sprayer nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell