POL-WAF: Beckum. Pedelec-Fahrerin nach Zusammenstoß gesucht

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Mittwoch (26.10.2022, 06.30 Uhr) eine Fußgängerin in Sendenhorst schwer verletzt worden. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Sendenhorst fuhr auf der Straße Im Holt Richtung Westtor. Als er nach links in die Straße Westtor abbog, stieß er mit einer 72-jährigen Fußgängerin aus Sendenhorst zusammen, die auf der Straße Westenfeldmark lief. Die Rentnerin ...

mehr