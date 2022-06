PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Brand in einer Turnhalle +++ Räuber gescheitert +++ Einbrecher in Gewerbeobjekt +++ Zwei Autos aufgebrochen +++ Mauer in Eddersheim mit Farbe beschmiert +++ Vandalen in Eppstein +++

Hofheim (ots)

1. Brand in Turnhalle,

Hofheim am Taunus, Vincenzstraße, Mittwoch, 08.06.2022, 20:00 Uhr

(ym) Am Mittwochabend kam es zu einem Brand in den Räumlichkeiten einer Turnhalle in Hofheim am Taunus. Gegen 20:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einer Jugendeinrichtung in der Vincenzstraße informiert. Das Feuer war in einer Umkleide der Turnhalle auf dem Gelände ausgebrochen. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Durch das Feuer wurden zwei Kinder aus der Einrichtung leicht verletzt. Ein Kind musste zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Gebäude der Turnhalle wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus aufgenommen. Anhand erster Ermittlungen konnte ein Kind aus der Einrichtung als möglicher Verursacher festgestellt werden.

2. Räuber gescheitert,

Bad Soden am Taunus, Jahnstraße, Mittwoch, 08.06.2022, 23:10 Uhr

(ym) In einer Grünanlage in Bad Soden am Taunus scheiterte ein unbekannter Täter Mittwochabend beim Versuch einen 27-jährigen Mann auszurauben. Der 27-jährige Geschädigte befand sich gegen 23:10 Uhr in der Grünanlage im Bereich der Jahnstraße, während sich eine maskierte Person von hinten genähert und ihn mit vorgehaltenem Messer aufgefordert haben soll seinen Rucksack herzugeben. Der Geschädigte habe daraufhin den Täter mit seinem Rucksack geschlagen, sodass dieser die Flucht ergriff. Der unbekannte Täter wurde als ca. 1,80m groß, etwa 25 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Er habe eine schwarze Maske mit Symbolen getragen. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

3. Einbrüche in Gewerbeobjekt,

Eschborn, Rödelheimer Straße, Donnerstag, 02.06.2022, 16:30 Uhr bis Dienstag, 07.06.2022, 09:55 Uhr

(ym) Unbekannte Täter brachen während des verlängerten Pfingstwochenendes in ein Bürogebäude in Eschborn ein. Die Einbrecher verschafften sich zunächst Zugang zu dem Bürogebäude in der Rödelheimer Straße und versuchten dort in eine Praxis einzubrechen. Als dies misslang, brachen sie in die Räumlichkeiten einer Firma in gleichen Bürogebäude ein und entwendeten dort einen Computerbildschirm sowie zwei Flaschen alkoholische Getränke. Im Anschluss gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 06192/2079-0.

4. Geldbörse bei Kfz-Aufbruch entwendet, Hofheim am Taunus, Kantstraße, Montag, 06.06.2022, 19:00 Uhr bis Dienstag, 07.06.2022, 10:25 Uhr,

(ym) Unbekannte Einbrecher verschafften sich durch das Einschlagen einer Seitenscheibe Zugang zum Auto der Geschädigten und entwendeten eine Geldbörse mit Inhalt im Wert von rund 300 Euro. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug in der Kantstraße in Hofheim am Taunus auf der Straße geparkt. Den Tätern gelang im Anschluss unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06192/2079-0.

5. Auto aufgebrochen und Rucksack gestohlen, Flörsheim am Main, Dalbergstraße, Sonntag, 05.06.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 06.06.2022, 12:50 Uhr

(ym) In Flörsheim am Main erbeuteten Einbrecher den Rucksack eines 18-jährigen Geschädigten, indem sie ein Fenster seines Fahrzeuges einschlugen und sich auf diese Weise Zugang zum Innenraum verschafften. Das Fahrzeug des Geschädigten war in der Dalbergstraße auf einem Parkplatz geparkt. In dem entwendeten Rucksack befanden sich Bargeld und Wertgegenstände. Den Tätern gelang mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen in diesem Sachverhalt übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

6. Mauer einer Kindertagesstätte besprüht, Hattersheim am Main, Ankerstraße, Montag, 06.06.2022, 16:00 Uhr bis Dienstag, 07.06.2022, 06:45 Uhr

(ym) Durch unbekannte Täter wurde die Mauer einer Kindertagesstätte in Hattersheim am Main mit Farbe besprüht. In Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen sprühten unbekannte Täter einen Schriftzug mit schwarzer Farbe auf die Sandsteinmauer der Kindertagesstätte in der Ankerstraße im Ortsteil Eddersheim. An der Sandsteinmauer entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Täter konnten unerkannt in unbekannte Richtung flüchten. Die Polizei in Hofheim am Taunus nimmt Hinweise in dieser Sache unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

7. Blumenkübel sowie Verkehrsschild beschädigt und in einen Bach geworfen, Eppstein, Bahnstraße, Montag, 06.06.2022, 23:00 Uhr

(ym) Am späten Montagabend waren in Eppstein mehrere Vandalen unterwegs. Die unbekannten Täter hoben drei städtische Blumenkübel sowie ein Verkehrsschild in der Bahnstraße aus ihren Verankerungen und warfen diese im Anschluss in den nahegelegenen Daisbach. Die Blumenkübel und das Verkehrsschild wurden hierbei beschädigt. Die Täter flüchteten unerkannt. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeistation Kelkheim unter 06195/6749-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell