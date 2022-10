POL-WAF: Sendenhorst. Fußgängerin schwer verletzt

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag (25.10.2022) ein Auto in Warendorf angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Der schwarze Mercedes stand zwischen 11.25 Uhr und 12.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Gesundheitszentrums an der Dr.-Rau-Allee. Der Unbekannte stieß auf der rechten Seite gegen das Auto, beschädigte es massiv und flüchtete. Wer kann Hinweise zu dem Beteiligten geben oder hat etwas beobachtet? ...

mehr