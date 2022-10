POL-WAF: Warendorf. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Dienstagabend (26.10.2022, 20.20 Uhr) in Warendorf-Freckenhorst gekommen. Nach einem Zeugenhinweis haben Polizisten zunächst einen vermissten Mann in einem Waldgebiet gesucht. Er soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Da nicht auszuschließen war, dass der Gesuchte eine Schusswaffe ...

