POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Größerer Polizeieinsatz am späten Abend

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (21.10.2022, 11.00 Uhr) und Montag (24.10.2022, 13.50 Uhr) auf das Gelände des Parkbades an der Dolberger Straße in Ahlen eingebrochen. Auf dem Gelände verschafften sich die Täter Zugang zu einer Holzhütte und stahlen mehrere Gegenstände. Hinweise zum Einbruch und den Tätern bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

