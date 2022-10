POL-WAF: Beckum. Fahrt auf E-Scooter unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter ist am Montag (24.10.2022) geflüchtet, nachdem er ein Auto in Warendorf angefahren und beschädigt hat. Der braune Mitsubishi Outlander war zwischen 08.00 Uhr und 12.10 Uhr in einer Parkbucht an der Kappellenstraße abgestellt. Der Unbekannte fuhr vorne links gegen das Auto, beschädigte es und verließ die Stelle ohne die Polizei zu rufen. Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die ...

