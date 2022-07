Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Störenfried in Kindertagesstätte in Gewahrsam genommen

Karlsruhe (ots)

Alkoholisiert und offenbar verbal aggressiv wollte ein 40-Jähriger am Donnerstagnachmittag sein Kind aus einer Kita in Karlsruhe abholen. Die Erzieherinnen riefen die Polizei. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Wohl aufgebracht von einem vorherigen Streit begab sich ein Mann gegen 16.00 Uhr in eine Kindertageseinrichtung in der Karlsruher-Weststadt um dort sein Kind abzuholen. Die Erzieherinnen reagierten prompt, lehnten dies ab und verständigten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, befand sich der Vater des Kindes noch im Flur der Einrichtung. Auch den Beamten gegenüber trat der 40-Jährige aggressiv auf. Zudem war er alkoholisiert. Über die Androhung eines Gewahrsams war er offenbar derart erzürnt, dass er die Beamten beleidigte und versuchte anzugreifen. Die Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam.

Die Erzieherinnen reagierten vorbildlich und brachten die Kinder in andere Räume, sodass diese, nach dem derzeitigen Kenntnisstand, von dem Vorfall nichts mitbekamen.

Der 40-jährige Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Dennis Krull, Pressestelle

