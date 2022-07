POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann stürzt von Dach, Begleiter werden mit Drehleiter gerettet

Karlsruhe (ots) - Ein offenbar betrunkener 28-Jähriger randalierte am Freitag gegen 01.00 Uhr auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Nussbaumweg in Karlsruhe. Anwohner verständigten die Polizei, die den Mann in Gewahrsam nahmen. Zeugen berichteten, dass ein Mann wohl mit einem längeren Messer auf ein Balkongeländer seiner Wohnung einschlug und dabei laut schrie. Als die Polizei mit mehreren ...

