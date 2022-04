POL-VDMZ: LKW-Fahrer mit über 2,6 Promille gestoppt

BAB 60, FR BIN, AK Mainz-Süd (ots) - Am Dienstag, den 12.04.2022, kommt es gegen 16:31 Uhr auf der BAB 60 in Richtung Bingen, kurz nach dem Autobahnkreuz Mainz-Süd, zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen mit anschließender Vollsperrung. Eine 22-jährige Verkehrsteilnehmerin fuhr am AK Mainz-Süd, von der B40 kommend, auf die BAB 60 in Richtung ...

