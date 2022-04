Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Ohne Führerschein und mit verbotenem Messer unterwegs

Gundersheim/Wonnegau (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, die eine Streife der Polizeiautobahnstation am 14.4.2022 gegen 03:45 Uhr in Gundersheim durchführte, stellten die Beamten fest, dass der 29-jährige Fahrer des kontrollierten PKW bereits seit mehreren Jahren über keine gültige Fahrerlaubnis mehr verfügt. Diese war ihm entzogen worden. Der Mann gab gegenüber den Beamten zunächst, an, seinen Führerschein zu Hause zu haben. In dem PKW, der auf die 33-jährige Beifahrerin zugelassen war, fanden die Beamten zudem ein nach dem Waffengesetz verbotenes Messer. Die Weiterfahrt für den 29-Jährigen wurde untersagt. Das verbotene Messer wurde sichergestellt. Den 29-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Die 33-Jährige muss mit einem Strafverfahren wegen Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

