POL-VDMZ: 19-Jährger unter Drogeneinfluss

A 61 - Bornheim (ots) - Weil er nach eigenen Angaben kurz eingeschlafen war, kam am 11.4.2022 gegen 02:50 Uhr ein 29-Jähriger LKW-Fahrer auf der A 61 bei Bornheim nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über die Leitplanke und kam rechts davon in der Böschung zum Stehen. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten, die den Berufsverkehr behindern. Der Verkehr kann an der Unfallstelle nur eine Fahrspur Richtung Koblenz nutzen. ...

