Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und anschließender Vollsperrung

BAB 60, FR BIN, AK Mainz-Süd (ots)

Am Dienstag, den 12.04.2022, kommt es gegen 16:31 Uhr auf der BAB 60 in Richtung Bingen, kurz nach dem Autobahnkreuz Mainz-Süd, zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen mit anschließender Vollsperrung. Eine 22-jährige Verkehrsteilnehmerin fuhr am AK Mainz-Süd, von der B40 kommend, auf die BAB 60 in Richtung Bingen auf und stieß dabei mit dem vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Sattelzugfahrer zusammen. Durch diese Kollision drehte sich der PKW um die Front der Sattelzugmaschine und geriet auf den linken Fahrstreifen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 46-jährigen Mercedes-Fahrer. Beide PKW waren anschließend nicht mehr fahrbereit, blockierten beide Fahrstreifen und mussten abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall kam es zu einer Vollsperrung bis 18:07 Uhr und einem erheblichen Rückstau. Bei dem Verkehrsunfall waren mehrere Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes beteiligt gewesen. Glücklicherweise wurde niemand durch den Unfall verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 55.000 EUR geschätzt.

