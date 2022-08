Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Fußgänger auf A 45 von Lkw erfasst

Polizei sucht Zeugen

Dillenburg (ots)

Ehringshausen - A 45: Heute in den frühen Morgenstunden (22.08.20229 rückten Rettungskräfte und Polizei zu einem verletzten Fußgänger auf der A 45 aus.

Verkehrsteilnehmer alarmierten gegen 01.40 Uhr die Polizei. Die Anrufer berichteten von einem offensichtlich verletzten Mann, der in einem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und Herborn - in Fahrtrichtung Dortmund - am rechten Fahrbahnrand an einer Leitplanke lehnte. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des 24-Jährigen. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der im Lahn-Dill-Kreis lebende Mann zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war und von einem vorbeifahrenden Laster erfasst wurde. Der Mann trug schwerste Kopfverletzungen davon und wurde in eine Siegener Klinik transportiert. Der 40-jährige Lkw-Fahrer aus Tschechien kam mit dem Schrecken davon.

Ein Bereitschaftsstaatsanwalt beauftragte einen Sachverständigen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

Warum der Mann zu Fuß auf der Sauerlandlinie unterwegs war, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizeiautobahnstation Mittelhessen bittet Verkehrsteilnehmer, denen der Fußgänger heute in den frühen Morgenstunden auf der A45 zwischen Ehringshausen und Herborn auffiel, sich unter Tel.: (06033) 7043-5010 zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

