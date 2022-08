Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Hakenkreuz geschmiert + Einbrecher gestört? + aus Polo bedient + Unfall bei Niederscheld + In Burg-Kerker eingebrochen + Diebe an der Kita + Schmierfinken in Schwalbach + Flucht mit SUV + ...

Dillenburg (ots)

Haiger: Aus Polo bedient -

In der Nacht von Donnerstag (18.08.2022) auf Freitag (19.08.2022) schlugen Diebe in der Bahnhofstraße zu. Zwischen 23.50 Uhr und 01.25 Uhr stand auf dem Parkplatz eines Asia-Restaurants ein schwarzer Polo. Aus diesem ließen die Täter ein Parfüm, das Autoradio und zwei Fahrzeugscheine mitgehen. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Auf Beute aus Wohnung abgesehen -

Am Donnerstagnachmittag (18.08.2022), zwischen 12.30 Uhr und 17.45 Uhr schlugen Einbrecher eine Scheibe der Haustür eines Einfamilienhauses ein, um so die Tür öffnen zu können. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe nicht ins Haus eindrangen. Eine neue Scheibe wird den Besitzer rund 500 Euro kosten. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen, die zur genannten Zeit in der Industriestraße auffielen, nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg-Niederscheld: Ausweichmanöver endet in Leitplanke -

Gestern Abend (18.08.2022) prallten zwei Fahrzeuge auf der Bundesstraße 277 bei Niederscheld ineinander. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten zwei im Gegenverkehr fahrende Pkw. Gegen 18.00 Uhr stand ein Pannenfahrzeug auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Dillenburg. Der 52-jährige Fahrer eines Golfs, der auf diesem Fahrstreifen von Herborn in Richtung Dillenburg unterwegs war, zog auf den linken Fahrstreifen, um dem Pannenfahrzeug auszuweichen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass er bei seinem Fahrstreifenwechsel nicht auf einen dort fahrenden BMW achtete. Der 23-jährige Fahrer des BMW leitete eine Vollbremsung ein, konnte aber einen Aufprall auf das Heck des Golfs nicht verhindern. Durch die Wucht des Zusammenpralls schleuderte der VW in die Mittelleitplanke. Umherfliegende Fahrzeugteile des Golfs beschädigten einen Ford und einen Golf, die auf der Gegenfahrbahn unterwegs waren. Der in Eschenburg lebende Golffahrer erlitt leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Der aus Herborn stammende BMW-Fahrer blieb unverletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Feuerwehr übernahm das Binden der ausgelaufenen Betriebsstoffe. Nach Schätzungen der Polizei summieren sich die Blechschäden auf rund 37.000 Euro.

Sinn-Edingen: Kita-Bauwagen aufgebrochen -

Auf Beute aus dem Bauwagen des Kindergarten "Sternschnuppe" am Sportplatz hatten es unbekannte Diebe abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wagen und suchten nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung machten sie keine Beute. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe im Zeitraum zwischen dem 21.07.2022 (Donnerstag) und dem 15.08.2022 (Montag) einbrachen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang am Sportplatz Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein: In Kerker eingebrochen -

Deko-Waffen aus dem Kerker der Burg Greifenstein rückten zu Beginn der Woche in den Fokus unbekannter Diebe. Im Zeitraum vom 14.08.2022 (Sonntag) bis zum Dienstagmorgen (16.08.2022) brachen die Täter in den Kerker ein und ließen Schwerter und Äxte mitgehen. Zum Wert der Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Deko-Waffen nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen-Katzenfurt: Hakenkreuz geschmiert -

Unbekannte besprühten in der Welschenbachstraße - oberhalb der Tennisplätze - eine Fertiggarage. Zwischen Samstagabend (13.08.2022), gegen 18.00 Uhr und Mittwochmorgen (17.08.2022), gegen 10.00 Uhr suchten die Täter das vom Gesangsverein genutzte Gelände. Mit schwarzer und gelber Farbe sprühten sie Parolen und Schriftzüge sowie ein Hakenkreuz auf. Der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum auf dem Gelände beobachteten oder die sonst Angaben zu deren Identität machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Schöffengrund-Schwalbach: Bauwagen und Wände beschmiert -

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den Schmierfinken auf dem Gelände des Boule-Clubs in der Neukirchener Straße zurückließen. Die Täter brachten Sprühfarbe auf einen Bauwagen und Wände des Vereinsheims auf. Die Wetzlarer Polizei bittet Zeugen, die die Täter zwischen dem 29.07.2022 (Freitag) und dem 17.08.2022 (Mittwoch) dort beobachteten oder die sonst Angaben zu den Schmierfinken machen können, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Aßlar: Unfallfahrer flüchtet mit dunkelgrünem SUV -

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Schulstraße und Hermannsteiner Straße bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Mittwoch (17.08.2022), gegen 17.10 Uhr, war die Fahrerin eines schwarzen 1-er BMW auf der Schulstraße in Richtung der Kreuzung unterwegs. Sie befuhr den mittleren Fahrstreifen, der geradeaus in Richtung Dalheim führt. Links neben ihr, auf dem Abbiegestreifen in Richtung Wetzlar, bog ein dunkelgrüner SUV vom Hersteller "Jeep" ab. Der Fahrer des Jeeps geriet beim Linksabbiegen auf den Fahrstreifen der BMW-Fahrerin und touchierte den hinteren Kotflügel des 1-er BMW. Ohne sich um den rund 1.500 Euro teuren Schaden am BMW zu kümmern, fuhr der Jeep in Richtung Wetzlar weiter. Den SUV beschreibt die Unfallbeteiligte als dunkelgrün bis fast schwarz. Zudem soll es sich um ein neues Modell gehandelt haben. Der Wagen hat eine Zulassung aus Rüdesheim - RÜD-Kennzeichen -. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß am Mittwochabend an der Kreuzung Schul- und Hermannsteiner Straße beobachtet? Wer kann Angaben zu dem grünen Jeep oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Mit Promille auf Kawasaki unterwegs -

Auf 1,49 Promille brachte es heute in den frühen Morgenstunden (18.08.2022) der Alkoholtest eines Motorradfahrers. Wetzlarer Polizisten stoppten den 52-jährigen Biker gegen 01.00 Uhr in der Moritz-Hensoldt-Straße. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Wetzlarers sicher. Auf den Promillefahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Guido Rehr, Pressesprecher

