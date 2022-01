Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines Ladenschildes

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen haben unbekannte Täter in der Kreuznacher Straße das Schild eines Ladengeschäfts entwendet. Das Schild war etwa einen Meter lang, hatte die Form eines Messers und war in einer Höhe von ungefähr drei Metern über der Eingangstür mit Schrauben an der Hauswand befestigt. Nach Angaben des Geschädigten hatte es einen Wert von rund einhundert Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

