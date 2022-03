Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Elektroroller ohne Versicherungsschutz

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch, 09.03.2022 gegen 00:25 Uhr wurde ein 29-Jähriger aus dem Raum Speyer mit seinem Elektroroller in der Industriestraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. An dem Roller war lediglich ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 angebracht. Eine aktuelle Versicherung für den Roller bestand nicht und so wurde dem Mann die Weiterfahrt mit dem Elektrokleinstfahrzeug untersagt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell