Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Geldübergabe an falsche Polizeibeamte

Dillenburg (ots)

--

Hüttenberg-Rechtenbach: Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter bewahrte einen 82-jährige Rentner vor einem hohen finanziellen Verlust. Ein falscher Polizeibeamter hatten den Senior per Telefon aufgefordert eine Kaution für seinen Sohn zu übergeben.

Am Dienstagnachmittag klingelte das Telefon des Seniors. Am Apparat ein falscher Polizeibeamter. Dieser erklärte, dass der Sohn einen Unfall verursacht habe, durch den eine Frau schwer verletzt worden sei. Mit einer Kaution in Höhe von mehreren Tausend Euro könne die Untersuchungshaft des Sohnes abgewandt werden. Der falsche Polizist leitete das Gespräch an einen Rechtsanwalt weiter, der den Sohn angeblich in dieser Sache vertreten sollte. Dieser wies den Rentner an, auf die Bank zu gehen und einen vierstelligen Betrag abzuheben, um das Geld später an ihn zu übergeben. Währenddessen musste das Opfer eine Handystandleitung zum Rechtsanwalt halten.

Bei der Abhebung in seiner Hausbank machte ein aufmerksamer Mitarbeiter den Senior auf den Betrug aufmerksam. Um den falschen Rechtsanwalt am Telefon nicht zu warnen, kommunizierten der Bankmitarbeiter und das Opfer über Notizzettel. Zeitgleich nahm eine Kollegin in der Bank Kontakt mit dem Sohn des Opfers auf und ließ so die Betrüger und ihre Geschichte auffliegen. Bis zum Eintreffen der umgehend alarmierten Polizei, hatte der falsche Rechtsanwalt das Gespräch bereits beendet.

Um nicht auf die Betrugsmasche hereinzufallen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Polizeibeamter ist: Suchen Sie sich die Telefonnummer ihrer Polizeistation heraus und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell