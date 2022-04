POL-EN: Gevelsberg - Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Gevelsberg (ots) - Unbekannte Täter demontierten und entwendeten zwischen 20 Uhr am Dienstagabend (19.04.) und 07:30 Uhr am Mittwochmorgen (20.04.)mehrere Kupferrohre, die zuvor an den Fassaden von verschiedenen Friedhofsgebäuden in der Berchemallee befestigt waren. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. ...

mehr