Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Kupfer aus Lagerräumen entwendet

Gevelsberg (ots)

Gegen 08:05 Uhr am vergangenen Mittwoch (20.04.) wurde die Polizei über einen Einbruch in Lagerräumlichkeiten in der Hagener Straße informiert. Unbekannte Täter hatten die Eingangstür des Gebäudes aufgehebelt, um sich Zutritt zur Örtlichkeit zu verschaffen. Sie entwendeten dort Kupfer im Wert von ca. 1000,00 Euro. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Täter.

