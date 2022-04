POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Mehrfamilienhaus in Hagener Straße

Wetter (ots) - Gegen 23:40 Uhr wurde der Polizei am vergangenen Samstag das Eindringen einer unbekannten Person in ein Einfamilienhaus in der Grundschötteler Straße gemeldet. Der Bewegungssensor einer Überwachungskamera informierte die Hausbewohner unmittelbar über den Einbruch via Smartphone, die daraufhin den Notruf wählten. Ein Täter hatte sich über die Terrassentür Zugang zum Haus verschafft und dort ...

mehr