Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (57/2023) Rund 100 Liter Diesel aus Lkw in Rosdorf abgezapft

Göttingen (ots)

Rosdorf, Am Flüthedamm

Nacht von Montag auf Dienstag, 24. Januar 2023, zwischen, 16.15. und 05.00 Uhr

ROSDORF (as) - Von einem auf einem Betriebsgelände abgestellten Lkw haben Unbekannte in Rosdorf (Landkreis Göttingen) vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag (24.01.23) rund 100 Liter Dieselkraftstoff abgezapft.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge drangen die Diebe vermutlich im Schutz der Dunkelheit auf das Betriebsgelände in der Straße "Am Flüthedamm" ein und brachen das Tankschloss eines dort geparkten Lkw auf.

Mit bislang unbekannten Hilfsmitteln füllten sie den Kraftstoff mutmaßlich in mitgebrachte Behältnisse und entkamen unerkannt in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 180 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2015.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell