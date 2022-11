Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Obererbach - Einbruch in Einfamilienhaus ***Zeugen gesucht***

Obererbach (ots)

Am Freitag, 25.11.2022, zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Obererbach, in der Straße Auf der Nöll. Bislang unbekannte Täter nutzen die Abwesenheit der Hauseigentümer aus, hebelten eine Zugangstür zum Haus auf und entwendeten hieraus diverse Wertgegenstände. Zeugen, die im vorgenannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur, Tel.: 02602-92260 oder E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

