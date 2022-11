POL-PDMT: Verkehrsgefährdung zwischen Höhn und Westerburg

Bad Ems (ots) - Am gestrigen Abend des 23.11.2022 gegen 18.20 Uhr ereignete sich in Bad Ems in der Arzbacher Straße ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer befand sich nach eigenen Angaben auf der Arzbacher Straße und befuhr diese in Richtung Innenstadt. Etwa zwischen den Hausnummern 74 - 79 wurde er von einem in gleicher Fahrtrichtung nachfolgenden Fahrzeug gestreift und kam dadurch zu Fall. Der ...

