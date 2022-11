Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Ems (ots)

Am gestrigen Abend des 23.11.2022 gegen 18.20 Uhr ereignete sich in Bad Ems in der Arzbacher Straße ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer befand sich nach eigenen Angaben auf der Arzbacher Straße und befuhr diese in Richtung Innenstadt. Etwa zwischen den Hausnummern 74 - 79 wurde er von einem in gleicher Fahrtrichtung nachfolgenden Fahrzeug gestreift und kam dadurch zu Fall. Der Radfahrer zog sich hierbei schwere Gesichtsverletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Geschädigte konnte keine Angaben zum Fahrer oder Fahrzeugtyp machen. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bad Ems in Verbindung zu setzen.

