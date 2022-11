Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung am ICE-Bahnhof Parkplatz Nord - Zeugenaufruf

Montabaur (ots)

Am Dienstag, dem 22.11.2022 im Zeitraum von 07:20 Uhr bis 18:25 Uhr, kam es im Bereich des ICE-Bahnhofparkplatzes Nord in Montabaur zu einer Sachbeschädigung durch bislang unbekannte Täter. Die Täter beschädigten hierbei den rechten Außenspiegel sowie die Windschutzscheibe eines dort geparkten Fahrzeugs. Das beschädigte Fahrzeug des 52-jährigen Geschädigten aus Koblenz parkte im hinteren Bereich des dortigen Rondells. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

