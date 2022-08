LPI-SHL: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Immelborn (ots) - Am Samstag, den 06.08.2022 ereignete sich gegen 16:05 Uhr ein Verkehrsunfall in der Barchfelder Straße in Immelborn. Eine 37jährige Opel Fahrerin wollte von einer Seitenstraße auf die Barchfelder Straße auffahren. Hierbei übersah sie einen 67jährigen Radfahrer welcher sich auf dem Radweg befand. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer verletzte sich leicht und am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

