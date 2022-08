Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall verursacht und abgehauen

Witzelroda (ots)

In der Zeit vom 04.08.2022, 22:30 Uhr - 05.08.2022, 09:30 Uhr ereignete sich in Witzelroda ein Verkehrsunfall. In der Straße Neuendorf stand ein PKW VW geparkt am Straßenrand. Das geparkte Fahrzeug wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Schaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf etwa 7000,-. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510.

