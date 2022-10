Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aktionstag der Celler Polizei zum Thema "Einbruchschutz" - ein voller Erfolg

Celle (ots)

Celle/Innenstadt - Am kommenden Wochenende werden die Uhren wieder auf Winterzeit gestellt. Eine Stunde mehr vom Wochenende - genau aus diesem Aspekt heraus gibt es seinen vielen Jahren den "Tag des Einbruchschutzes", der jedes Jahr am letzten Sonntag im Oktober - der Tag an dem die Uhr von der Sommerzeit auf die Normalzeit umgestellt wird - im Zeichen des Einbruchschutzes steht.

Am vergangenen Samstag war die Celler Polizei mit einem Informationsstand in der Zeit von 09.00 - 15.00 Uhr am Großen Plan in der Celler Innenstadt vertreten, um auf das Thema Einbruchschutz aufmerksam zu machen.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Celle war am Samstag häufig dicht umringt von interessierten Besuchern. Kompetent und ohne Pause berieten Cosima Bauer als Beauftragte für Kriminalprävention und Christian Riebandt als Verantwortlicher des Celler Präventionsteams interessierte Eigenheimbesitzer über modernen Einbruchschutz. Der Aktionstag war ein voller Erfolg, resümierte Riebandt.

Christian Riebandt und Cosima gaben den Bürgern Tipps, wie Sie Ihr Eigentum schützen können: "Machen Sie es den Einbrechern schwer"! Einbrecher lassen sich oftmals schon von gut gesicherten Fenstern und Türen und einer guten Beleuchtung von Haus und Hof abschrecken. Denn sie suchen die "günstige Gelegenheit", um schnelle Beute zu machen. Sie wollen schnell ins Haus, schnell etwas finden und auch schnell wieder wegkommen. Vor allem aber wollen sie nicht erwischt werden. Und genau hier liegt die Chance für Hausbesitzer: Rund 40 Prozent aller Einbruchsversuche scheitern nämlich, weil Wohnungen oder Häuser gesichert sind. Schließlich sind meistens nicht Profis mit schwerem Gerät am Werk. Vielmehr handelt es sich oftmals um Gelegenheitstäter, die mit Schraubendrehern schlecht gesicherte Türen oder Fenster aufhebeln. Um diesen Tätern von vornherein erfolgreich ins Handwerk zu pfuschen, müssen keineswegs immer gleich teure technische Sicherungen - wie etwa eine Alarmanlage - zum Einsatz kommen. Gute Dienste leisten zusätzliche mechanische Sicherungen an Türen und Fenstern - sie schrecken viele Täter ab und sind deshalb eine gute Investition.

Wohnungseinbruch ist ein Phänomen, welches das Sicherheitsgefühl und das Wohlbefinden der Menschen nachhaltig beeinträchtigt. Den Betroffenen machen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden. Umso wichtiger ist es, dafür Sorge zu tragen, dass entsprechende Taten verhindert werden. Das Thema Einbruchschutz bildet in der Arbeit der Polizeilichen Kriminalprävention einen besonderen Schwerpunkt. Ziel ist es, die Bevölkerung noch intensiver als bisher für eine wirksame Einbruchsprävention zu sensibilisieren, denn ist es einmal passiert, sitzt der Schock bei vielen Menschen tief. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt auch die Einbruchsgefahr - die Taten nahmen in den letzten Tagen bereits zu. Auch wenn die Zahl der Einbrüche in den letzten vier Jahren deutlich gesunken ist, viele Einbrüche werden unverändert in den Herbst- bzw. Wintermonaten begangen. Entgegen landläufiger Meinung erfolgen Einbrüche häufig zur Tageszeit, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind, also zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, oder aber auch am frühen Abend. Hierbei kommt den Tätern die nun wieder früher eintretende Dunkelheit entgegen.

Wer es Samstag zeitlich nicht geschafft haben sollte, beim Aktionstag dabei zu sein, der kann sich direkt an die Celler Polizei wenden. Kostenlose und neutrale Beratungen vor Ort zum Thema "Einbruchschutz" können jederzeit mit Cosima Bauer, unter Telefon 05141/277-208 oder per Mail an postfach-praevention@pi-ce.polizei.niedersachsen.de vereinbart werden. Dieser Service richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Gewerbetreibende.

Weitere Informationen erhalten Sie ebenfalls unter www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

