Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Falscher Polizist

Celle, Jägerstraße (ots)

Am Samstagabend erhält die Polizei Celle Kenntnis von einem Pkw, der mit Blaulicht durch die Stadt fahren solle. Das Kennzeichen kann durchgegeben werden und bei einer Abfrage stellt sich heraus, dass es sich um kein Polizeifahrzeug handelt. Den entsandten Beamten kommt besagtes Fahrzeug in Höhe der Polizeidienststelle entgegen und wird angehalten. Bei einer Durchsuchung des Pkw kann bei dem 18-jährigen Fahrzeugführer ein Blaulicht im Handschuhfach festgestellt werden. Mit der Anzeige wegen Amtsanmaßung nicht genug, leistet er vor der Durchsuchung des Pkw Widerstand, indem er den Fahrzeugschlüssel nicht herausgeben will. Auch diesbezüglich erwartet ihn eine Anzeige. Bei einer Überprüfung des Kennzeichens wird zudem festgestellt, dass der Versicherungsschutz erloschen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell