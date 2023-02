Feuerwehr Essen

FW-E: Neue Schutzkleidung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Essen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Essen, Stadtgebiet, 08.02.2022 (ots)

Ab sofort ist die Feuerwehr Essen nicht mehr in Blau, sondern in Beige unterwegs. Auch das neue Design findet sich an der ein oder andern Stelle wieder. Nach einer über zweijährigen Planungsphase und einer EU-weiten öffentlichen Ausschreibung mit umfangreichem Praxistesten ist die erste Lieferung bei der Feuerwehr Essen eingetroffen. Am Montag (06.02.2023) übergab Bruno Schmitz (CEO der Hubert Schmitz GmbH | S-Gard) symbolisch eine Brandschutzüberjacke an den Ordnungsdezernenten Herrn Christian Kromberg sowie den Leiter der Feuerwehr Essen,Herrn Thomas Lembeck.

Die neue Schutzausrüstung für die Innenbrandbekämpfung schützt die Einsatzkräfte optimal bei den zu erwartenden Einsatzszenarien. Durch die Verarbeitung modernster Hightech-Materialien gelingt der Spagat zwischen optimaler Schutzwirkung und bestmöglichem Tragekomfort. Weiter konnte in enger Zusammenarbeit mit der Firma S-Gard die zusätzlichen Belange der Feuerwehr Essen in das Bekleidungskonzept integriert werden. Einige von der Feuerwehr Essen angestoßenen Veränderungen werden sogar in Zukunft in das Standardprogramm der Firma S-Gard übernommen. Eine weitere Innovation ist ein integriertes Sicherheitssystem (IRS) in der Brandschutzkleidung und der damit verbundene Entfall, des alt bekannten Feuerwehrhaltegurtes. Komplettiert wird die Einsatzbekleidung durch eine Feuerschutzhaube (Flammschutzhaube) mit Partikelbarriere. Die Feuerschutzhaube ergänzt den Bereich zwischen der Einsatzjacke und dem Helm und schützt somit unsere Einsatzkräfte vor den extrem gesundheitsgefährdenden Bestandteilen im Brandrauch. Aktuell sind fast alle Kräfte der Berufsfeuerwehr mit der neuen Schutzkleidung ausgestattet worden und es erfolgt die Einweisung der ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren. Voraussichtlich bis Mitte des Jahres 2023, sind alle Kräfte der Feuerwehr Essen mit der neuen Schutzkleidung ausgestattet. Mit Einführung der neuen Schutzkleidung wurde auch ein Hygienekonzept umgesetzt, bei dem die kontaminierte Schutzkleidung direkt an der Einsatzstelle getauscht wird. Ein speziell hierfür umgebautes Fahrzeug, GW-Hygiene, fährt bei bestimmten Stichworten direkt mit zur Einsatzstelle. Das Fahrzeug bietet neben einem Pool der neu beschafften Schutzkleidung zusätzlich die Möglichkeit, dass sich die Einsatzkräfte in einem Vorzelt umziehen und Hautpartien reinigen können. Somit wird eine Kontaminationsverschleppung mit den gefährlichen Partikeln aus dem Brandrauch über die Schutzkleidung ausgeschlossen. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell