Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Recklingsen - Sachschaden durch Rauch und Feuer

Welver (ots)

Am Samstagabend begaben sich Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen auf einem Anwesen in Recklingsen an der Recklingser Straße. Bewohner hatte den Notruf gewählt, nachdem sie eine starke Rauchentwicklung in einem Nebengebäude festgestellt hatten. In dieser teilweise ausgebauten Scheune, in der zahlreiche Gerätschaften und Fahrzeuge gelagert werden, kam es zu einem Brand und starker Rauchentwicklung in einem abgetrennten Aufenthaltsraum. Zur Brandbekämpfung eingesetzt waren mehrere Feuerwehren aus den Welveraner Ortsteilen. Gefahren für das angrenzende Wohnhaus konnten abgewendet und der Brand schnell gelöscht werden. Weder Bewohner noch Einsatzkräfte wurden verletzt. Nach ersten Schätzungen könnte sich die Schadenshöhe im fünfstelligen Eurobereich bewegen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. (sn)

