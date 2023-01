Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Soest (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 10.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Fleischereifachgeschäfts im Sigefridwall zu einer Kollision zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Ein 20 Jahre alter Mann aus Ense rangierte mit einem Pkw der Marke VW Golf auf dem Parkplatz und erfasste dabei eine 75 Jahre alte Frau aus Soest, die hier zu Fuß unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die Fußgängerin auf den Asphalt und verletzt sich leicht. Nach einem kurzen Gespräch zwischen der Soesterin und dem Pkw-Fahrer, entfernte sich der Mann aus Ense, offensichtlich in der Annahme, dass der Frau nichts passiert sei, in unbekannte Richtung. Aufgrund der erlittenen Verletzung, wurden der Rettungsdienst und die Polizei verständigt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Versorgung der Verletzungen und transportierte die Verletzte anschließend in ein Krankenhaus. Da das Kennzeichen des VW Golf durch Zeugen erkannt wurde, erfolgten Anschlussermittlungen an der Halteranschrift. Hier konnte eine Unfallbeteiligung eines 20 Jahre alten Mann aus Ense festgestellt werden. Gegen den 20 Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen "Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort" eingeleitet. (AG)

